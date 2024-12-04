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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/shebekino-1987334726.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Двое мужчин ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атак украинских дронов, один из пострадавших госпитализирован, сообщил губернатор региона РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:42
2024-12-04T14:42
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атак украинских дронов, один из пострадавших госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. Мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что еще один мужчина пострадал во время атаки второго дрона. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно. В городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, посечены осколками четыре легковых автомобиля, уточнил глава региона.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Гладков: в Шебекино двое мужчин пострадали при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атак украинских дронов, один из пострадавших госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. Мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что еще один мужчина пострадал во время атаки второго дрона. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно.
В городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, посечены осколками четыре легковых автомобиля, уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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