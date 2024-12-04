https://ria.ru/20241204/shebekino-1987334726.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Двое мужчин ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атак украинских дронов, один из пострадавших госпитализирован, сообщил губернатор региона РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:42

2024-12-04T14:42

2024-12-04T14:42

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Двое мужчин ранены в городе Шебекино Белгородской области в результате атак украинских дронов, один из пострадавших госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате атак двух беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. Мужчина получил ранение в результате детонации дрона о дорожное полотно. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что еще один мужчина пострадал во время атаки второго дрона. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно. В городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, посечены осколками четыре легковых автомобиля, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия