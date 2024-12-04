https://ria.ru/20241204/shapsha-1987371526.html

Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"

Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров" - РИА Новости, 04.12.2024

Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился опытом руководства регионом со слушателями программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров",... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:49

2024-12-04T16:49

2024-12-04T16:49

калужская область

калужская область

россия

боровский район

владислав шапша

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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился опытом руководства регионом со слушателями программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в среду в Боровском районе губернатор Владислав Шапша приветствовал участников программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", созданной по поручению президента России. Более 80 участников из разных регионов страны стали слушателями курса "Операционная и командная эффективность" на территории Калужской области. Это первый региональный модуль "Школы мэров". Владислав Шапша рассказал о ключевых этапах развития региона, подчеркнув, что калужская земля во многом опережала своё время. Например, в 2006 году в Калужской области был создан первый в стране технопарк. В настоящее время их у регионе уже 12. В Обнинске построят первый в России и крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов. Там же формируется международный центр ядерного образования. При поддержке правительства в Калуге открылся и успешно развивается первый федеральный технопарк профессионального образования. В регионе работают около 30 предприятий автомобильной отрасли. За 10 лет область стала одним из ведущих фармацевтических центров. "Каждая четвёртая машина, которая убирает улицы нашей страны, производится в Калужской области. Четверть всех цветов закрытого грунта в России выращивается в Калужской области. Все лаборатории "Гемотест" оснащены оборудованием для сепарации крови, произведённым в Калужской области", - сказал губернатор. Владислав Шапша подчеркнул, что главное богатство региона — люди, их "желание работать, смелость, решительность и целеустремлённость, постоянная работа на протяжении огромного количества времени". В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что участники программы задавали ему много вопросов, в частности, про нынешние и будущие региональные тренды. "Один из главных точно могу назвать - сплоченность. То, как мы все вместе помогаем бойцам на СВО выполнять боевые задачи, а жителям приграничных территорий, регионов Новороссии стойко преодолевать непростые испытания", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241204/programma-1987303082.html

https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

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калужская область, россия, боровский район, владислав шапша