https://ria.ru/20241204/shapsha-1987371526.html
Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"
Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров" - РИА Новости, 04.12.2024
Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился опытом руководства регионом со слушателями программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров",... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:49
2024-12-04T16:49
2024-12-04T16:49
калужская область
калужская область
россия
боровский район
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_0:58:2905:1692_1920x0_80_0_0_ff2462d7aae08d4ee9addfa560814040.jpg
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился опытом руководства регионом со слушателями программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в среду в Боровском районе губернатор Владислав Шапша приветствовал участников программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", созданной по поручению президента России. Более 80 участников из разных регионов страны стали слушателями курса "Операционная и командная эффективность" на территории Калужской области. Это первый региональный модуль "Школы мэров". Владислав Шапша рассказал о ключевых этапах развития региона, подчеркнув, что калужская земля во многом опережала своё время. Например, в 2006 году в Калужской области был создан первый в стране технопарк. В настоящее время их у регионе уже 12. В Обнинске построят первый в России и крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов. Там же формируется международный центр ядерного образования. При поддержке правительства в Калуге открылся и успешно развивается первый федеральный технопарк профессионального образования. В регионе работают около 30 предприятий автомобильной отрасли. За 10 лет область стала одним из ведущих фармацевтических центров. "Каждая четвёртая машина, которая убирает улицы нашей страны, производится в Калужской области. Четверть всех цветов закрытого грунта в России выращивается в Калужской области. Все лаборатории "Гемотест" оснащены оборудованием для сепарации крови, произведённым в Калужской области", - сказал губернатор. Владислав Шапша подчеркнул, что главное богатство региона — люди, их "желание работать, смелость, решительность и целеустремлённость, постоянная работа на протяжении огромного количества времени". В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что участники программы задавали ему много вопросов, в частности, про нынешние и будущие региональные тренды. "Один из главных точно могу назвать - сплоченность. То, как мы все вместе помогаем бойцам на СВО выполнять боевые задачи, а жителям приграничных территорий, регионов Новороссии стойко преодолевать непростые испытания", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241204/programma-1987303082.html
https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html
калужская область
россия
боровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_dfbe080aa8cefcd6e0e1cc316dcf9ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, боровский район, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Боровский район, Владислав Шапша
Шапша рассказал о Калужской области слушателям программы "Школа мэров"
Владислав Шапша выступил перед слушателями программы ""Школа мэров"
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился опытом руководства регионом со слушателями программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в среду в Боровском районе губернатор Владислав Шапша приветствовал участников программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров", созданной по поручению президента России. Более 80 участников из разных регионов страны стали слушателями курса "Операционная и командная эффективность" на территории Калужской области. Это первый региональный модуль "Школы мэров".
Владислав Шапша рассказал о ключевых этапах развития региона, подчеркнув, что калужская земля во многом опережала своё время. Например, в 2006 году в Калужской области был создан первый в стране технопарк. В настоящее время их у регионе уже 12. В Обнинске построят первый в России и крупнейший в Европе завод радиофармпрепаратов. Там же формируется международный центр ядерного образования. При поддержке правительства в Калуге открылся и успешно развивается первый федеральный технопарк профессионального образования.
В регионе работают около 30 предприятий автомобильной отрасли. За 10 лет область стала одним из ведущих фармацевтических центров.
"Каждая четвёртая машина, которая убирает улицы нашей страны, производится в Калужской области. Четверть всех цветов закрытого грунта в России выращивается в Калужской области. Все лаборатории "Гемотест" оснащены оборудованием для сепарации крови, произведённым в Калужской области", - сказал губернатор.
Владислав Шапша подчеркнул, что главное богатство региона — люди, их "желание работать, смелость, решительность и целеустремлённость, постоянная работа на протяжении огромного количества времени".
В своем Telegram-канале Владислав Шапша отметил, что участники программы задавали ему много вопросов, в частности, про нынешние и будущие региональные тренды.
"Один из главных точно могу назвать - сплоченность. То, как мы все вместе помогаем бойцам на СВО выполнять боевые задачи, а жителям приграничных территорий, регионов Новороссии стойко преодолевать непростые испытания", - подчеркнул губернатор.