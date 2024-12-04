Около ста маскировочных сетей сплели жители Орла-Изумруда для бойцов СВО
Около ста маскировочных сетей сплели жители села Орел-Изумруд для бойцов СВО
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем ЗотовымОколо ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем Зотовым
Около ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Жители сочинского села Орел-Изумруд, сотрудники Народного Университета с весны 2023 года сплели около ста маскировочных сетей разной расцветки и отправили в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов.
Ранее он говорил агентству, что совместно с волонтёрами сочинцы собрали сезонные фрукты, медикаменты, генераторы и другую технику для бойцов на передовой.
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем ЗотовымОколо ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем Зотовым
Около ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
"Жители села Орел-Изумруд плетут сети, сотрудники Народного Университета, возраст от 43 до 66 года рождения. С момента начала плетения (весна 2023 года) самостоятельно изготовили и отвезли на фронт порядка 100 сетей (3х6 метров) различной расцветки, в зависимости от времени года и местности", - сказал Зотов.
Женщины также вяжут носки.
"Вяжут сами те же женщины, что и плетут сети. Пряжа закупается на маркетплейсах, шерсть с акрилом. Связано и передано около 30 пар пока. Чтобы связать один носок уходит в среднем 7 часов. И это все в перерыве между домашними делами", - отмечает собеседник агентства.
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем ЗотовымОколо ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
© Фото : предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем Зотовым
Около ста маскировочных сетей сплели жители сочинского села Орел-Изумруд для бойцов СВО
Волонтеры и горожане не только собирают гуманитарную помощь, говорит Зотов, но и оказывают поддержку семьям мобилизованных по некоторым направлениям.
"Разработана и запущена программа льготного отдыха. В программе участвуют 6 отелей (на текущий момент), преимущественно проживание 7 дней бесплатно (4 отеля) и два оставшиеся средства размещения предоставляют скидку 50%. За время существования программы (с мая 2023 г.) льготой воспользовались 272 семьи со всей России", - заключил Зотов.