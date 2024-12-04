https://ria.ru/20241204/seti-1987268349.html

Около ста маскировочных сетей сплели жители Орла-Изумруда для бойцов СВО

Около ста маскировочных сетей сплели жители Орла-Изумруда для бойцов СВО - РИА Новости, 04.12.2024

Около ста маскировочных сетей сплели жители Орла-Изумруда для бойцов СВО

Жители сочинского села Орел-Изумруд, сотрудники Народного Университета с весны 2023 года сплели около ста маскировочных сетей разной расцветки и отправили в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:12

2024-12-04T11:12

2024-12-04T11:12

надежные люди

сочи

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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Жители сочинского села Орел-Изумруд, сотрудники Народного Университета с весны 2023 года сплели около ста маскировочных сетей разной расцветки и отправили в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов. Ранее он говорил агентству, что совместно с волонтёрами сочинцы собрали сезонные фрукты, медикаменты, генераторы и другую технику для бойцов на передовой. "Жители села Орел-Изумруд плетут сети, сотрудники Народного Университета, возраст от 43 до 66 года рождения. С момента начала плетения (весна 2023 года) самостоятельно изготовили и отвезли на фронт порядка 100 сетей (3х6 метров) различной расцветки, в зависимости от времени года и местности", - сказал Зотов. Женщины также вяжут носки. "Вяжут сами те же женщины, что и плетут сети. Пряжа закупается на маркетплейсах, шерсть с акрилом. Связано и передано около 30 пар пока. Чтобы связать один носок уходит в среднем 7 часов. И это все в перерыве между домашними делами", - отмечает собеседник агентства. Волонтеры и горожане не только собирают гуманитарную помощь, говорит Зотов, но и оказывают поддержку семьям мобилизованных по некоторым направлениям. "Разработана и запущена программа льготного отдыха. В программе участвуют 6 отелей (на текущий момент), преимущественно проживание 7 дней бесплатно (4 отеля) и два оставшиеся средства размещения предоставляют скидку 50%. За время существования программы (с мая 2023 г.) льготой воспользовались 272 семьи со всей России", - заключил Зотов.

https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html

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сочи