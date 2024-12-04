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Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" - РИА Новости, 04.12.2024
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20:20 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/semja-1987412464.html
Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья"
Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" - РИА Новости, 04.12.2024
Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья"
Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" премии "Семья защитников Отечества", награждение победителей прошло в Москве, сообщила... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:20
2024-12-04T20:20
общество
самарская область
москва
самара
владимир путин
вячеслав федорищев
вооруженные силы рф
сво
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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" премии "Семья защитников Отечества", награждение победителей прошло в Москве, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Церемония вручения премии, организованной фондом "Защитники Отечества", прошла в детском музыкальном театре юного актера в Москве. В конкурсном отборе поучаствовали семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: "Защита Отечества – дело семейное", "Военная династия", "Памяти сына-героя", "Спортивная семья", "Семья талантов", "Любовь к Родине – дело жизни", "Спасая жизни", "Семейная история о любви", "Семья добродетелей" и "Наследники Великой Победы". "В номинации "Спортивная семья" победила семья Худошиных из Самары. Глава семьи — Дмитрий Андреевич – ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть" 2 степени, медалью "За боевые отличия" и благодарностью от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни", - говорится в сообщении правительства региона. Худошин стал участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Ветеран принимал участие во Всероссийском "Кубке защитников Отечества" в Уфе. Также Худошин занимается жимом штанги, пауэрлифтингом и плаванием, имеет награды по всем этим видам спорта. Дмитрий Худошин работает в самарском филиале фонда "Защитники Отечества" прикомандированным сотрудником от военного комиссариата. Ветеран с женой воспитывает двух детей. Вся семья занимается спортом и активно поддерживает отца на всех соревнованиях. В Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации вернувшихся бойцов, в том числе, через спорт. Самарская область стала одним из первых регионов, где из ветеранов СВО были образованы команды по следж-хоккею. Кроме того, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по аналогии с федеральной кадровой программой "Время героев" была создана региональная программа "Школа героев". Благодаря участию в ней ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.
https://ria.ru/20241204/samara-1987407662.html
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общество, самарская область, москва, самара, владимир путин, вячеслав федорищев, вооруженные силы рф, сво
Общество, Самарская область, Москва, Самара, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы РФ, СВО
Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья"

Самарская семья ветерана СВО стала лауреатом премии "Семья защитников Отечества"

© РИА Новости / Алексей КуденкоМонумент Славы в Самаре
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Монумент Славы в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации "Спортивная семья" премии "Семья защитников Отечества", награждение победителей прошло в Москве, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Церемония вручения премии, организованной фондом "Защитники Отечества", прошла в детском музыкальном театре юного актера в Москве. В конкурсном отборе поучаствовали семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: "Защита Отечества – дело семейное", "Военная династия", "Памяти сына-героя", "Спортивная семья", "Семья талантов", "Любовь к Родине – дело жизни", "Спасая жизни", "Семейная история о любви", "Семья добродетелей" и "Наследники Великой Победы".
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"В номинации "Спортивная семья" победила семья Худошиных из Самары. Глава семьи — Дмитрий Андреевич – ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть" 2 степени, медалью "За боевые отличия" и благодарностью от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни", - говорится в сообщении правительства региона.
Худошин стал участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Ветеран принимал участие во Всероссийском "Кубке защитников Отечества" в Уфе. Также Худошин занимается жимом штанги, пауэрлифтингом и плаванием, имеет награды по всем этим видам спорта.
Дмитрий Худошин работает в самарском филиале фонда "Защитники Отечества" прикомандированным сотрудником от военного комиссариата. Ветеран с женой воспитывает двух детей. Вся семья занимается спортом и активно поддерживает отца на всех соревнованиях.
В Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. Большое внимание уделяется социализации вернувшихся бойцов, в том числе, через спорт. Самарская область стала одним из первых регионов, где из ветеранов СВО были образованы команды по следж-хоккею. Кроме того, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по аналогии с федеральной кадровой программой "Время героев" была создана региональная программа "Школа героев". Благодаря участию в ней ветераны, участники СВО и члены их семей могут получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.
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ОбществоСамарская областьМоскваСамараВладимир ПутинВячеслав ФедорищевВооруженные силы РФСВО
 
 
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