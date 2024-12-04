https://ria.ru/20241204/sbu-1987368011.html

СБУ задержала сотрудников военкоматов, помогавших уклонистам

СБУ задержала сотрудников военкоматов, помогавших уклонистам - РИА Новости, 04.12.2024

СБУ задержала сотрудников военкоматов, помогавших уклонистам

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Днепропетровске сотрудников военкоматов, помогавших мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:39

2024-12-04T16:39

2024-12-04T16:40

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Днепропетровске сотрудников военкоматов, помогавших мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации, им грозит до 10 лет лишения свободы. "Военная контрразведка службы безопасности и ГБР (государственное бюро расследований – ред.) ликвидировали в Днепропетровске масштабную схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий разоблачены местные работники ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы – ред.), военнослужащие, врачи и гражданские лица, выступавшие посредниками для поиска клиентов и передачи денег", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале СБУ. По данным СБУ, задержаны пять человек, в их числе те, кто безосновательно вписывал ложные диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делал им фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" составляла от 12 тысяч долларов. Задержанным вменяются статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований", "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"; "Служебный подлог)". Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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в мире, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины