Путин поручил определить параметры семейного инструмента сбережений
Путин поручил определить параметры финансового семейного инструмента сбережений
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Банком России определить параметры финансового семейного инструмента сбережений, об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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"Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи", - сказал он.
"Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 миллиона рублей в год. Прошу правительство вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения", - добавил Путин.
Минфин России обсуждает создание семейных инструментов долгосрочных сбережений и возможные дополнительные стимулы для них, говорил в октябре заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
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