https://ria.ru/20241204/sberezheniya-1987370633.html

Путин поручил определить параметры семейного инструмента сбережений

Путин поручил определить параметры семейного инструмента сбережений - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил определить параметры семейного инструмента сбережений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Банком России определить параметры финансового семейного инструмента сбережений, об этом он сказал, выступая РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:46

2024-12-04T16:46

2024-12-04T16:46

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Банком России определить параметры финансового семейного инструмента сбережений, об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи", - сказал он. "Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 миллиона рублей в год. Прошу правительство вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения", - добавил Путин. Минфин России обсуждает создание семейных инструментов долгосрочных сбережений и возможные дополнительные стимулы для них, говорил в октябре заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин