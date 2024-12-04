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Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 04.12.2024
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16:44 04.12.2024
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Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений
Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений
Объем вложений по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 145 миллиардов рублей, ее участниками стали свыше 2,1 миллиона россиян, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:44
2024-12-04T16:44
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
вклады
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем вложений по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 145 миллиардов рублей, ее участниками стали свыше 2,1 миллиона россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. "По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочных сбережений приняли участие свыше 2,1 миллиона вкладчиков, привлечено 145 миллиардов рублей. Напомню, что здесь поставлена более амбициозная цель - в 2026 году сумма привлеченных средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП, то есть составить не менее 2,3 триллиона рублей, и в дальнейшем она должна неуклонно расти", - сказал Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Он напомнил, что программа поддержки добровольных долгосрочных сбережений граждан запущена в этом году. "Взносы на них застрахованы и софинансируются государством, а на внесенные средства можно получить налоговый вычет", - добавил президент. "За последние несколько лет были приняты важные решения, чтобы обеспечить приток на рынок так называемых длинных денег, расширить набор соответствущих инструментов", - отметил глава государства. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей и передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС.
https://ria.ru/20240905/dengi-1779669797.html
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экономика, россия, владимир путин, вклады
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Вклады
Путин назвал объем вкладов по программе долгосрочных сбережений

Путин: объем вкладов в программу долгосрочных сбережений достиг 145 млрд рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем вложений по программе долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 145 миллиардов рублей, ее участниками стали свыше 2,1 миллиона россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочных сбережений приняли участие свыше 2,1 миллиона вкладчиков, привлечено 145 миллиардов рублей. Напомню, что здесь поставлена более амбициозная цель - в 2026 году сумма привлеченных средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП, то есть составить не менее 2,3 триллиона рублей, и в дальнейшем она должна неуклонно расти", - сказал Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Он напомнил, что программа поддержки добровольных долгосрочных сбережений граждан запущена в этом году. "Взносы на них застрахованы и софинансируются государством, а на внесенные средства можно получить налоговый вычет", - добавил президент.
"За последние несколько лет были приняты важные решения, чтобы обеспечить приток на рынок так называемых длинных денег, расширить набор соответствущих инструментов", - отметил глава государства.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций.
Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей и передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС.
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