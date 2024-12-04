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Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций - РИА Новости, 04.12.2024
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04:13 04.12.2024 (обновлено: 04:23 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/sanktsii-1987220697.html
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций - РИА Новости, 04.12.2024
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций
Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:13
2024-12-04T04:23
сша
в мире
палата представителей конгресса сша
законопроекты
компенсации
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением санкций, сообщается на странице палаты в соцсети Х. "Палата приняла законопроект устным голосованием", - сообщает аккаунт пресс-службы законодательного органа. Как говорится в пояснении к документу, "закон запрещает обращения в федеральные суды за компенсацией ущерба, причиненного принятием санкций США (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта". Запрет распространяется только на ситуации, когда санкции вступили в силу после даты исполнения контракта, говорится в документе.
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html
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сша, в мире, палата представителей конгресса сша, законопроекты, компенсации
США, В мире, Палата представителей конгресса США, Законопроекты, компенсации
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций

Американские компании защитили от претензий из-за срыва контрактов из-за санкций

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением санкций, сообщается на странице палаты в соцсети Х.
"Палата приняла законопроект устным голосованием", - сообщает аккаунт пресс-службы законодательного органа.
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Как говорится в пояснении к документу, "закон запрещает обращения в федеральные суды за компенсацией ущерба, причиненного принятием санкций США (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта".
Запрет распространяется только на ситуации, когда санкции вступили в силу после даты исполнения контракта, говорится в документе.
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