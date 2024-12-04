https://ria.ru/20241204/sanktsii-1987220697.html
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций - РИА Новости, 04.12.2024
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций
Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:13
2024-12-04T04:13
2024-12-04T04:23
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением санкций, сообщается на странице палаты в соцсети Х. "Палата приняла законопроект устным голосованием", - сообщает аккаунт пресс-службы законодательного органа. Как говорится в пояснении к документу, "закон запрещает обращения в федеральные суды за компенсацией ущерба, причиненного принятием санкций США (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта". Запрет распространяется только на ситуации, когда санкции вступили в силу после даты исполнения контракта, говорится в документе.
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html
https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, палата представителей конгресса сша, законопроекты, компенсации
США, В мире, Палата представителей конгресса США, Законопроекты, компенсации
Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций
Американские компании защитили от претензий из-за срыва контрактов из-за санкций