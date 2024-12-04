https://ria.ru/20241204/sanktsii-1987220697.html

Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций

Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций - РИА Новости, 04.12.2024

Палата представителей США запретила претензии к компаниям из-за санкций

Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:13

2024-12-04T04:13

2024-12-04T04:23

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий претензии к американским компаниям из-за срыва контрактных обязательств, вызванных введением санкций, сообщается на странице палаты в соцсети Х. "Палата приняла законопроект устным голосованием", - сообщает аккаунт пресс-службы законодательного органа. Как говорится в пояснении к документу, "закон запрещает обращения в федеральные суды за компенсацией ущерба, причиненного принятием санкций США (например, мер экспортного контроля), препятствующих исполнению контракта". Запрет распространяется только на ситуации, когда санкции вступили в силу после даты исполнения контракта, говорится в документе.

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987151235.html

https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, палата представителей конгресса сша, законопроекты, компенсации