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Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации - РИА Новости, 04.12.2024
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04:35 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html
Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации
Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации - РИА Новости, 04.12.2024
Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации
На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:35
2024-12-04T04:35
происшествия
камчатка
палана
петропавловск-камчатский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-40
аэропорты
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного предприятия". "Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана - Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным - возгорания не было", - говорится в сообщении. На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Камчатского авиапредприятия", которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна. На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
камчатка
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происшествия, камчатка, палана, петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-40, аэропорты
Происшествия, Камчатка, Палана, Петропавловск-Камчатский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Як-40, Аэропорты
Самолет на Камчатке вернулся в аэропорт после срабатывания сигнализации

Пассажирский ЯК-40 вернулся в аэропорт вылета из-за пожарной сигнализации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. На Камчатке пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчиков возгорания, сообщает пресс-служба "Камчатского авиационного предприятия".
"Экипаж ЯК-40 рейса, следовавшего по маршруту Палана - Петропавловск-Камчатский, доложил о срабатывании пожарной сигнализации. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Выяснилось, что срабатывание датчиков оказалось ложным - возгорания не было", - говорится в сообщении.
На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Камчатского авиапредприятия", которые проводят осмотр ЯК-40. Они выявляют причину срабатывания сигнализации. Результаты обследования будут направлены в Камчатское управление Росавиации для проведения расследования и дальнейшего решения об эксплуатации воздушного судна.
На данный момент все пассажиры самолета доставлены другим транспортом из Паланы в Петропавловск-Камчатский.
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ПроисшествияКамчаткаПаланаПетропавловск-КамчатскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Як-40Аэропорты
 
 
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