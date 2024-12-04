https://ria.ru/20241204/samara-1987407662.html

Самара получила около 4 тыс новых контейнеров для мусора

Самара получила около 4 тыс новых контейнеров для мусора - РИА Новости, 04.12.2024

Самара получила около 4 тыс новых контейнеров для мусора

Около четырех тысяч новых контейнеров для мусора поступило в Самару, они были закуплены за счет средств из областного бюджета, выделенных по поручению... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

самара

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 4 дек - РИА Новости. Около четырех тысяч новых контейнеров для мусора поступило в Самару, они были закуплены за счет средств из областного бюджета, выделенных по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщило правительство региона. "Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за 5 предыдущих лет ... Ранее правительство региона рассмотрело заявки муниципальных образований на оказание поддержки. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сумма, выделенная в текущем году как "скорая помощь" муниципалитетам, составила более 324 миллионов рублей", - сообщили в правительстве региона. В этом году власти Самары получили свыше 113 миллионов рублей на покупку мусоросборников, ремонт и устройство контейнерных площадок. Сейчас заключается контракт на поставку бункеров, также в ближайшее время в Самаре планируется отремонтировать более 160 контейнерных площадок. В целом за счет средств, выделенных в этом году муниципалитетам по поручению Федорищева, планируется закупить более 6,8 тысяч современных контейнеров и отремонтировать свыше 800 мест накопления отходов. На 2025 год на указанные цели заложен 861 миллион рублей, что в 10 раз превышает уровень расходов текущего года, с которого началось преобразование в сфере обращения с ТКО. Всего планируется отремонтировать и обустроить почти 3 тысячи контейнерных площадок, закупить более 12 тысяч мусоросборников и оказать поддержку муниципалитетам в ликвидации 20 несанкционированных свалок.

https://ria.ru/20241203/migratsiya-1987179331.html

https://ria.ru/20241203/zhelaniya-1987143146.html

самара

самарская область

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самара, самарская область, вячеслав федорищев