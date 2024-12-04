https://ria.ru/20241204/rynok-1987352976.html

Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок

Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок - РИА Новости, 04.12.2024

Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок

Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:47

2024-12-04T15:47

2024-12-04T15:59

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно же, мы приглашаем инвесторов из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия - это часть глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капиталов", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, россия зовет!