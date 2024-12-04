https://ria.ru/20241204/rynok-1987352976.html
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок - РИА Новости, 04.12.2024
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок
Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:47
2024-12-04T15:47
2024-12-04T15:59
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно же, мы приглашаем инвесторов из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия - это часть глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капиталов", - сказал глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, россия зовет!
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Россия зовет!
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок