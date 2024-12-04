"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
О суверенитете:
- самое важное — это уровень суверенитета;
- Россия ориентируется на растущие рынки, где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран;
- Россия должна делать то, что необходимо для обеспечения своих интересов, вложения в технологии, образование, науку и логистику — наиболее надежные.
О возвращении ушедших компаний:
- Россия никого не выгоняла со своего рынка;
- власти были вынуждены принимать ответные меры, что не вызвало восторга, так как это — вынужденная мера;
- Россия не будет создавать специальные условия для возвращения западных компаний, но и препятствовать не станет;
- проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики.
"Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку".
О структурных изменениях в экономике:
- России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах;
- после сложного периода экономика не просто полностью восстановилась, но показывает качественные структурные изменения — это главный результат работы;
- укрепляются связи с перспективными партнерами;
- ВВП России за 2023 год вырос на 3,6%, за январь — октябрь 2024-го — на 4,1%; рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях — за десять месяцев этот сектор прибавил 8,1%, опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение;
- в России рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%, это минимальный показатель на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран;
- инфляция пока на высоком уровне, требуется координация усилий правительства и ЦБ.
О блокировке российских активов и снижении роли доллара:
- США и Европа пошли на заморозку российских активов, но не сделали последний шаг: пока не украли у нас эти деньги окончательно;
- даже союзники США сокращают золотовалютные резервы в долларах — за десять лет сокращение составило примерно 13%.
"За что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства — в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо".
"Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно".
О сотрудничестве с Китаем:
- сотрудничество России и Китая в автопроизводстве не связано с уходом европейских компаний, первые производства появились еще в 2015 году;
- китайские товары стали качественнее и дешевле;
- китайским компаниям удалось привлечь опытных и перспективных специалистов, в том числе из стран, которые занимали лидирующие позиции в мировом автопроме.
О цифровой экономике:
- уровень цифровизации финансового сектора в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы экономики;
- расчеты с помощью цифрового рубля с 1 июля 2025 года должны быть доступны по всей стране.
"Одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение Национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях — например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре — пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас, в России, уже сформированы и успешно работают все ее элементы".