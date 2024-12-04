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"Россия зовет!" Путин назвал самое важное

"Россия зовет!" Путин назвал самое важное - РИА Новости, 04.12.2024

"Россия зовет!" Путин назвал самое важное

Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:43

2024-12-04T16:43

2024-12-04T18:44

экономика

россия

владимир путин

андрей костин (банкир)

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах противников нанести поражение, а также сообщил, что считает самым важным. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.О суверенитете:"Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, в достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового, фондового рынка".О возвращении ушедших компаний:"Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку".О структурных изменениях в экономике:О блокировке российских активов и снижении роли доллара:"За что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства — в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо"."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно".О сотрудничестве с Китаем:"Китайских производителей я хочу поздравить с тем блестящим результатом, которого они добиваются в области автомобилестроения".О цифровой экономике:"Одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение Национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях — например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре — пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас, в России, уже сформированы и успешно работают все ее элементы".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, владимир путин, андрей костин (банкир), россия зовет!, видео