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"Россия зовет!" Путин назвал самое важное - РИА Новости, 04.12.2024
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16:43 04.12.2024 (обновлено: 18:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное - РИА Новости, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:43
2024-12-04T18:44
экономика
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах противников нанести поражение, а также сообщил, что считает самым важным. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.О суверенитете:"Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, в достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового, фондового рынка".О возвращении ушедших компаний:&quot;Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку&quot;.О структурных изменениях в экономике:О блокировке российских активов и снижении роли доллара:&quot;За что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства — в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо&quot;.&quot;Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно&quot;.О сотрудничестве с Китаем:"Китайских производителей я хочу поздравить с тем блестящим результатом, которого они добиваются в области автомобилестроения".О цифровой экономике:&quot;Одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение Национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях — например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре — пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас, в России, уже сформированы и успешно работают все ее элементы&quot;.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет!"
Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет!"
2024-12-04T16:43
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PT116M48S
"Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным
"Говорите по-немецки": Путин назвал уровень суверенитета самым важным
2024-12-04T16:43
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PT0M19S
Путин о развитии российской экономики
Путин о развитии российской экономики
2024-12-04T16:43
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PT0M51S
Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
2024-12-04T16:43
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Путин о национальной цифровой инфраструктуре
Путин о национальной цифровой инфраструктуре.
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экономика, россия, владимир путин, андрей костин (банкир), россия зовет!, видео
Экономика, Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Россия зовет!
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах противников нанести поражение, а также сообщил, что считает самым важным. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.
2024-12-04T16:43
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"Россия зовет!" Путин назвал самое важное

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Президент рассказал о росте и диверсификации экономики, неудавшихся планах противников нанести поражение, а также сообщил, что считает самым важным. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.

О суверенитете:

  • самое важное — это уровень суверенитета;
  • Россия ориентируется на растущие рынки, где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран;
  • Россия должна делать то, что необходимо для обеспечения своих интересов, вложения в технологии, образование, науку и логистику — наиболее надежные.
«
"Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, в достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового, фондового рынка".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Владимир Путин

О возвращении ушедших компаний:

  • Россия никого не выгоняла со своего рынка;
  • власти были вынуждены принимать ответные меры, что не вызвало восторга, так как это — вынужденная мера;
  • Россия не будет создавать специальные условия для возвращения западных компаний, но и препятствовать не станет;
  • проблемы экономики европейских стран связаны не только с потерей энергоносителей из России, но и с нарушением торговых связей и логистики.
«

"Особенность немецких вложений заключалась в том, что они не стремились к тому, чтобы получать быстрые деньги. Они вкладывались вдолгую, в промышленность. И сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Владимир Путин

О структурных изменениях в экономике:

  • России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах;
  • после сложного периода экономика не просто полностью восстановилась, но показывает качественные структурные изменения — это главный результат работы;
  • укрепляются связи с перспективными партнерами;
  • ВВП России за 2023 год вырос на 3,6%, за январь — октябрь 2024-го — на 4,1%; рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях — за десять месяцев этот сектор прибавил 8,1%, опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение;
  • в России рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%, это минимальный показатель на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран;
  • инфляция пока на высоком уровне, требуется координация усилий правительства и ЦБ.

О блокировке российских активов и снижении роли доллара:

  • США и Европа пошли на заморозку российских активов, но не сделали последний шаг: пока не украли у нас эти деньги окончательно;
  • даже союзники США сокращают золотовалютные резервы в долларах — за десять лет сокращение составило примерно 13%.
«

"За что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задуматься о том, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности, от чванства — в том числе и в сфере экономики. Это недопустимо".

«

"Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же. Одно дело — запрещать использование доллара, а другое дело — его не использовать. Понимаете, это разные вещи совершенно".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Владимир Путин

О сотрудничестве с Китаем:

  • сотрудничество России и Китая в автопроизводстве не связано с уходом европейских компаний, первые производства появились еще в 2015 году;
  • китайские товары стали качественнее и дешевле;
  • китайским компаниям удалось привлечь опытных и перспективных специалистов, в том числе из стран, которые занимали лидирующие позиции в мировом автопроме.
«
"Китайских производителей я хочу поздравить с тем блестящим результатом, которого они добиваются в области автомобилестроения".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Владимир Путин

О цифровой экономике:

  • уровень цифровизации финансового сектора в России превышает общемировой, что подтверждает высокую технологичность этой сферы экономики;
  • расчеты с помощью цифрового рубля с 1 июля 2025 года должны быть доступны по всей стране.
«

"Одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение Национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. В некоторых юрисдикциях — например, в странах Евросоюза, в Австралии, в Сингапуре — пока осваиваются только отдельные элементы такой инфраструктуры. А у нас, в России, уже сформированы и успешно работают все ее элементы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!
Владимир Путин
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Россия зовет!
 
 
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