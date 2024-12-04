https://ria.ru/20241204/rumyniya-1987412876.html

Проевропейские партии в Румынии подписали резолюцию о создании коалиции

Проевропейские партии в Румынии подписали резолюцию о создании коалиции - РИА Новости, 04.12.2024

Проевропейские партии в Румынии подписали резолюцию о создании коалиции

Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, "Союз спасения Румынии", "Демократический союз венгров Румынии" и представители национальных... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:24

2024-12-04T20:24

2024-12-04T20:36

в мире

румыния

евросоюз

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шенгенская зона

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, "Союз спасения Румынии", "Демократический союз венгров Румынии" и представители национальных меньшинств подписали в среду резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте страны."Мы, Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, "Союз спасения Румынии", "Демократический союз венгров Румынии" и представители национальных меньшинств, как проевропейские политические формирования заявляем следующее: сегодня мы договорились о формировании будущей коалиции, которая обеспечит стабильность правительства и осуществит конкретные меры по модернизации Румынии на благо всех граждан", - говорится в заявлении, переданном для СМИ.Партии подтверждают европейский и евроатлантический пути Румынии и приверженность ценностям ЕС и НАТО как "основам национальной безопасности и процветания"."Мы берем на себя ответственность избегать международной изоляции Румынии, поддерживать уверенные темпы экономического развития и защищать европейский путь страны, присоединиться к Шенгенской зоне и Организации экономического сотрудничества и развития", - отмечено в документе.Также политики призвали румынских граждан принять участие во втором туре выборов президента, выбрать проевропейскую, демократическую и безопасную Румынию и "отвергнуть изоляционизм, экстремизм и популизм".В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% в палате депутатов. Также в парламент проходят "Альянс за объединение румын" (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).

https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html

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в мире, румыния, евросоюз, нато, шенгенская зона