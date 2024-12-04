Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США ключевым партнером
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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В этом же эфире политик подчеркнул, что он хочет видеть Румынию страной, которой никто не сможет диктовать свои условия. Партнерство, по его словам, это сотрудничество, а не свод правил, которые следует слепо исполнять. Джеорджеску также подчеркнул, что руководство Румынии должно отстаивать свои государственные интересы в переговорах со всеми партнерами.
"Давайте понимать четко: это наша страна, и мы ее не получили в подарок — ни от Брюсселя, ни от Вашингтона. Мы получили ее в дар от Бога. Это факт. И, исходя из этого, любые вопросы можно обсуждать. Но это моя земля, и никто извне не может прийти и диктовать мне, что я должен здесь делать", - добавил Джеорджеску.
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