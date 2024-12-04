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Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером - РИА Новости, 04.12.2024

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером

США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:44

2024-12-04T00:44

2024-12-04T00:55

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КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. "Наш главный партнер — это Америка. Благодаря США мы можем вести переговоры даже с Европейским Союзом на более высоком уровне", - сказал Джеорджескуу в эфире авторской программы Marius Tucă Show, которая транслировалась в режиме онлайн в Youtube-канале. В этом же эфире политик подчеркнул, что он хочет видеть Румынию страной, которой никто не сможет диктовать свои условия. Партнерство, по его словам, это сотрудничество, а не свод правил, которые следует слепо исполнять. Джеорджеску также подчеркнул, что руководство Румынии должно отстаивать свои государственные интересы в переговорах со всеми партнерами. "Давайте понимать четко: это наша страна, и мы ее не получили в подарок — ни от Брюсселя, ни от Вашингтона. Мы получили ее в дар от Бога. Это факт. И, исходя из этого, любые вопросы можно обсуждать. Но это моя земля, и никто извне не может прийти и диктовать мне, что я должен здесь делать", - добавил Джеорджеску.

https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, америка, президентские выборы в румынии — 2024