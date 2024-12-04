Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 04.12.2024 (обновлено: 00:55 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/rumyniya-1987209374.html
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером - РИА Новости, 04.12.2024
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером
США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:44
2024-12-04T00:55
в мире
румыния
сша
америка
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbaef4505fc94525fc8d23146f3a6671.jpg
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. "Наш главный партнер — это Америка. Благодаря США мы можем вести переговоры даже с Европейским Союзом на более высоком уровне", - сказал Джеорджескуу в эфире авторской программы Marius Tucă Show, которая транслировалась в режиме онлайн в Youtube-канале. В этом же эфире политик подчеркнул, что он хочет видеть Румынию страной, которой никто не сможет диктовать свои условия. Партнерство, по его словам, это сотрудничество, а не свод правил, которые следует слепо исполнять. Джеорджеску также подчеркнул, что руководство Румынии должно отстаивать свои государственные интересы в переговорах со всеми партнерами. "Давайте понимать четко: это наша страна, и мы ее не получили в подарок — ни от Брюсселя, ни от Вашингтона. Мы получили ее в дар от Бога. Это факт. И, исходя из этого, любые вопросы можно обсуждать. Но это моя земля, и никто извне не может прийти и диктовать мне, что я должен здесь делать", - добавил Джеорджеску.
https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
румыния
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4f32c5808bd38df1c468a5696ecc2438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, америка, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Америка, Президентские выборы в Румынии — 2024
Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США важным партнером

Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал США ключевым партнером

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. США являются самым важным партнером Румынии, заявил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
Путин про выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Путин пошутил про выборы в Румынии
2 декабря, 18:41
"Наш главный партнер — это Америка. Благодаря США мы можем вести переговоры даже с Европейским Союзом на более высоком уровне", - сказал Джеорджескуу в эфире авторской программы Marius Tucă Show, которая транслировалась в режиме онлайн в Youtube-канале.
В этом же эфире политик подчеркнул, что он хочет видеть Румынию страной, которой никто не сможет диктовать свои условия. Партнерство, по его словам, это сотрудничество, а не свод правил, которые следует слепо исполнять. Джеорджеску также подчеркнул, что руководство Румынии должно отстаивать свои государственные интересы в переговорах со всеми партнерами.
"Давайте понимать четко: это наша страна, и мы ее не получили в подарок — ни от Брюсселя, ни от Вашингтона. Мы получили ее в дар от Бога. Это факт. И, исходя из этого, любые вопросы можно обсуждать. Но это моя земля, и никто извне не может прийти и диктовать мне, что я должен здесь делать", - добавил Джеорджеску.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД
10 марта, 15:42
 
В миреРумынияСШААмерикаПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала