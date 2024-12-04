https://ria.ru/20241204/rossiya-1987358050.html
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:03
2024-12-04T16:03
2024-12-04T16:07
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987357647_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_85df45bfc81fed903207031c380f6e16.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже говорил, по-моему, и на прошлом форуме, да и вообще при любом удобном случае всё время об этом говорю: мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987357647_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5a8db3f11b32e2500f1b89f2309de0b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин
Путин: Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка