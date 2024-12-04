https://ria.ru/20241204/rossiya-1987358050.html

Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин

Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Россия никого не выгоняла со своего рынка, заявил Путин

Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:03

2024-12-04T16:03

2024-12-04T16:07

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже говорил, по-моему, и на прошлом форуме, да и вообще при любом удобном случае всё время об этом говорю: мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин