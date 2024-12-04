Путин рассказал об укреплении связи с перспективными партнерами
Путин: Россия укрепляет связи с перспективными партнерами
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия укрепляет связи с перспективными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения… Развиваются технологические, производственные, логистические потенциалы России, укрепляются связи с перспективными партнерами", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07