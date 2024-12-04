https://ria.ru/20241204/rossiya-1987348251.html

Путин рассказал об укреплении связи с перспективными партнерами

Путин рассказал об укреплении связи с перспективными партнерами - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал об укреплении связи с перспективными партнерами

Россия укрепляет связи с перспективными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:35

2024-12-04T15:35

2024-12-04T16:05

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия укрепляет связи с перспективными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения… Развиваются технологические, производственные, логистические потенциалы России, укрепляются связи с перспективными партнерами", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, москва