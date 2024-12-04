https://ria.ru/20241204/rossiya-1987333855.html

Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана

Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана - РИА Новости, 04.12.2024

Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана

Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:38

2024-12-04T14:38

2024-12-04T14:38

пакистан

россия

исламабад

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981390341_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_eaf7adbcbc83317ff2eb530203bd2aeb.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин. "Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии. Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.

https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html

пакистан

россия

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, россия, исламабад, в мире