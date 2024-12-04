Рейтинг@Mail.ru
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987333855.html
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана - РИА Новости, 04.12.2024
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана
Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:38
2024-12-04T14:38
пакистан
россия
исламабад
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981390341_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_eaf7adbcbc83317ff2eb530203bd2aeb.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин. "Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии. Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.
https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html
пакистан
россия
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981390341_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_855140b80fc7a37f71ae25273b5ecafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, россия, исламабад, в мире
Пакистан, Россия, Исламабад, В мире
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана

Маршавин: РФ получила инвестпредложения от Пакистана по разведки нефти и газа

© Фото : Минэнерго России/TelegramРоман Маршавин
Роман Маршавин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Минэнерго России/Telegram
Роман Маршавин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии.
Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть
28 ноября, 06:42
 
ПакистанРоссияИсламабадВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала