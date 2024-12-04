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Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана - РИА Новости, 04.12.2024
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана
Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:38
2024-12-04T14:38
2024-12-04T14:38
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия получила инвестпредложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе и в нефтепереработке, компании их рассмотрят, сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин. "Вчера мы получили довольно интересные инвестиционные предложения от Пакистана в сфере разведки нефти и газа на шельфе, повышения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, в нефтепереработке. Российские компании готовы изучить эти предложения, мы продолжим с партнерами их обсуждение", – сказал Маршавин в ходе заседания российско-пакистанской межправкомиссии. Министр энергетики Пакистана Сардар Легари ранее в среду заявлял, что Пакистану требуются дополнительные мощности для нефтеперерабатывающих заводов и Исламабад с нетерпением ждет возобновления сотрудничества с российской стороной в сфере нефтепереработки.
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пакистан, россия, исламабад, в мире
Пакистан, Россия, Исламабад, В мире
Маршавин рассказал об инвестпредложениях от Пакистана
Маршавин: РФ получила инвестпредложения от Пакистана по разведки нефти и газа