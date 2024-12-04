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МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации
МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации - РИА Новости, 04.12.2024
МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации
Россия ответит, если уходящая американская администрация пойдет на провокации против нее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:06
2024-12-04T21:06
2024-12-04T21:08
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ответит, если уходящая американская администрация пойдет на провокации против нее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мое послание людям из уходящей администрации очень четкое: мы ответим, если они будут провоцировать. Мы найдем наш путь вперед, как отстаивать нашу волю и наши интересы. Я никому не угрожаю, я констатирую факт", - сказал он в интервью CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей рябков, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, НАТО
МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации
Рябков заявил, что Россия ответит, если США пойдет на провокации