https://ria.ru/20241204/rossija-1987418026.html

МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации

МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации - РИА Новости, 04.12.2024

МИД предупредил уходящую администрацию в США об ответе в случае провокации

Россия ответит, если уходящая американская администрация пойдет на провокации против нее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:06

2024-12-04T21:06

2024-12-04T21:08

в мире

россия

украина

сша

сергей рябков

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ответит, если уходящая американская администрация пойдет на провокации против нее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мое послание людям из уходящей администрации очень четкое: мы ответим, если они будут провоцировать. Мы найдем наш путь вперед, как отстаивать нашу волю и наши интересы. Я никому не угрожаю, я констатирую факт", - сказал он в интервью CNN. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/ryabkov-1986129927.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, сергей рябков, сергей лавров, нато