Россия запросила заседание СБ ООН по Украине, сообщил Небензя
Небензя заявил, что Россия запросила заседание СБ ООН по Украине 20 декабря
© AP Photo / Craig RuttleПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Craig Ruttle
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия запросила на 20 декабря заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса, сообщил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя.
"Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет (о якобы похищаемых РФ украинских детях – ред.) из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта. Об этом, тем не менее, им придется говорить на запрошенном нами на 20 декабря отдельном заседании", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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