https://ria.ru/20241204/rossija-1987417016.html

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине, сообщил Небензя

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине, сообщил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине, сообщил Небензя

Россия запросила на 20 декабря заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса, сообщил постоянный представитель России при Всемирной Организации... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:57

2024-12-04T20:57

2024-12-04T20:58

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Россия запросила на 20 декабря заседание Совета Безопасности ООН по теме украинского кризиса, сообщил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя. "Очевидно, что Соединенные Штаты и их сателлиты решили достать этот сюжет (о якобы похищаемых РФ украинских детях – ред.) из нафталина, чтобы сместить акцент с предпринятых ими в последнее время эскалационных шагов, призванных усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав. Я имею в виду разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь нашей территории, которые принципиальным образом меняют суть конфликта. Об этом, тем не менее, им придется говорить на запрошенном нами на 20 декабря отдельном заседании", – сказал Небензя на заседании СБ ООН. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/khinkl-1986000048.html

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в мире, россия, украина, брянская область, василий небензя, владимир путин, оон