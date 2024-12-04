https://ria.ru/20241204/rossija-1987356335.html
Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи
Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи
Проблема молодежной безработицы перестала существовать в России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:57
2024-12-04T15:57
2024-12-04T15:59
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
андрей костин (банкир)
центр международной торговли
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблема молодежной безработицы перестала существовать в России, заявил президент страны Владимир Путин. "Молодежная безработица - это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует. Или, точнее сказать, уже существовала", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Он отметил, что в России уровень молодежной безработицы ниже 9%. Однако в определенное время, "совсем недавно", ее уровень "зашкаливал" за 20-25% в некоторых регионах страны. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором сессии выступает глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Центр международной торговли, Россия зовет!
Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи
Путин заявил, что проблемы безработицы среди молодежи нет в России