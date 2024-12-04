https://ria.ru/20241204/rossija-1987356335.html

Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи

Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи

Проблема молодежной безработицы перестала существовать в России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:57

2024-12-04T15:57

2024-12-04T15:59

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

андрей костин (банкир)

центр международной торговли

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблема молодежной безработицы перестала существовать в России, заявил президент страны Владимир Путин. "Молодежная безработица - это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует. Или, точнее сказать, уже существовала", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Он отметил, что в России уровень молодежной безработицы ниже 9%. Однако в определенное время, "совсем недавно", ее уровень "зашкаливал" за 20-25% в некоторых регионах страны. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором сессии выступает глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html

россия

москва

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экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли, россия зовет!