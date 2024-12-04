https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html

В России удалили более 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ*

В России удалили более 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ* - РИА Новости, 04.12.2024

В России удалили более 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ*

Владельцы интернет-ресурсов удалили свыше 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ* по требованию Роскомнадзора (РКН), в этом году - более 29 тысяч, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:43

2024-12-04T03:43

2024-12-04T03:43

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Владельцы интернет-ресурсов удалили свыше 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ* по требованию Роскомнадзора (РКН), в этом году - более 29 тысяч, сообщили РИА Новости в ведомстве. В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России. "Владельцы ресурсов удалили по требованию Роскомнадзора более 50 тысяч интернет-страниц, содержащих материалы с пропагандой ЛГБТ*, из них более 29 тысяч - в 2024 году", - говорится в сообщении. Как отметили в регуляторе, ведомство ограничило доступ более чем к 19 тысячам интернет-страниц, содержащих материалы с пропагандой ЛГБТ, из них более чем к 12 тысячам – в 2024 году Также уточняется, что согласно российскому законодательству, Роскомнадзор ограничивает доступ к материалам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения, на основании решений уполномоченных органов и судебных решений о признании информации запрещенной на территории РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241011/discord-1977500887.html

https://ria.ru/20240404/samara-1937786510.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)