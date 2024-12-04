https://ria.ru/20241204/rebenok-1987256708.html

В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца

В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца - РИА Новости, 04.12.2024

В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца

Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:11

2024-12-04T10:11

2024-12-04T10:11

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. "Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорожденного ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.

https://ria.ru/20240318/mladenets-1934015216.html

чита

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, чита, забайкальский край