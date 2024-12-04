https://ria.ru/20241204/rebenok-1987256708.html
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца - РИА Новости, 04.12.2024
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца
Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:11
2024-12-04T10:11
2024-12-04T10:11
происшествия
чита
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЧИТА, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. "Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорожденного ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
https://ria.ru/20240318/mladenets-1934015216.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца
В Чите в хостеле нашли тело новорожденного, его мать умерла в больнице