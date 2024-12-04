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В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца - РИА Новости, 04.12.2024
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10:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/rebenok-1987256708.html
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца - РИА Новости, 04.12.2024
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца
Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:11
2024-12-04T10:11
происшествия
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забайкальский край
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ЧИТА, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. "Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорожденного ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице", - говорится в сообщении. Уточняется, что представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
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чита
забайкальский край
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происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
В Забайкалье в хостеле нашли тело младенца

В Чите в хостеле нашли тело новорожденного, его мать умерла в больнице

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЧИТА, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за обнаружения в хостеле Читы тела новорожденного ребенка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края.
"Прокуратура Центрального района г. Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорожденного ребенка, мать которого скончалась на следующий день в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, организованной правоохранительными органами.
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