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Путин рассказал о государственных расходах - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:38 04.12.2024 (обновлено: 15:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/raskhody-1987349267.html
Путин рассказал о государственных расходах
Путин рассказал о государственных расходах - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о государственных расходах
Государственные расходы в целом не раздуваются, ведется работа над обеспечением их эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:38
2024-12-04T15:51
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственные расходы в целом не раздуваются, ведется работа над обеспечением их эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."Расходы, я хочу это подчеркнуть... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику. То есть с учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин рассказал о государственных расходах

Путин заявил о работе над обеспечением эффективности государственных расходов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственные расходы в целом не раздуваются, ведется работа над обеспечением их эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
"Расходы, я хочу это подчеркнуть... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику. То есть с учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере", - сказал Путин.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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