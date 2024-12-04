https://ria.ru/20241204/raskhody-1987349267.html

Путин рассказал о государственных расходах

Путин рассказал о государственных расходах - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о государственных расходах

Государственные расходы в целом не раздуваются, ведется работа над обеспечением их эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:51

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственные расходы в целом не раздуваются, ведется работа над обеспечением их эффективности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."Расходы, я хочу это подчеркнуть... составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику. То есть с учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)