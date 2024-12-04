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ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 04.12.2024
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21:16 04.12.2024 (обновлено: 22:40 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/raketa-1987419150.html
ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником
ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 04.12.2024
ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником
Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:16
2024-12-04T22:40
россия
плесецк
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве. "В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск), с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.Чуть позже в министерстве заявили, что ракета штатно вывела военный спутник на расчетную орбиту. После старта "Союз-2.1б" взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления ГИКЦ имени Г. С. Титова.Что касается космического аппарата, то его приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Министерства обороны состоялся 31 октября, тогда с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а". Кроме того, 17 сентября была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками.
https://ria.ru/20241203/minoborony-1987138849.html
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россия, плесецк, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Плесецк, Архангельская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником

ВКС РФ провели успешный пуск "Союза-2.1б" с космическим аппаратом в интересах МО

© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
"В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск), с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.
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Чуть позже в министерстве заявили, что ракета штатно вывела военный спутник на расчетную орбиту. После старта "Союз-2.1б" взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления ГИКЦ имени Г. С. Титова.
Что касается космического аппарата, то его приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Как указывается на сайте "Роскосмоса", с 27 декабря 2006 года по 5 ноября 2024-го было выполнено 72 пуска ракет "Союз-2.1б", на околоземные орбиты и отлетные траектории вывели 665 космических аппаратов.

Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Министерства обороны состоялся 31 октября, тогда с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а". Кроме того, 17 сентября была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками.
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РоссияПлесецкАрхангельская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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