https://ria.ru/20241204/raketa-1987419150.html

ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником

ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником - РИА Новости, 04.12.2024

ВКС России провели успешный пуск "Союза-2.1б" с военным спутником

Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:16

2024-12-04T21:16

2024-12-04T22:40

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плесецк

архангельская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве. "В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск), с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.Чуть позже в министерстве заявили, что ракета штатно вывела военный спутник на расчетную орбиту. После старта "Союз-2.1б" взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления ГИКЦ имени Г. С. Титова.Что касается космического аппарата, то его приняли на управление наземные средства Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.Предыдущий пуск с Плесецка в интересах Министерства обороны состоялся 31 октября, тогда с космодрома стартовала ракета "Союз-2.1а". Кроме того, 17 сентября была запущена ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками.

https://ria.ru/20241203/minoborony-1987138849.html

https://ria.ru/20241128/raketa-1986126261.html

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россия, плесецк, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, безопасность