https://ria.ru/20241204/pvo-1987232286.html
ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области
ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области - РИА Новости, 04.12.2024
ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области
Силами ПВО сбиты три БПЛА в Рязанской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:57
2024-12-04T07:57
2024-12-04T07:57
павел малков
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО сбиты три БПЛА в Рязанской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. "Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он
https://ria.ru/20241204/pvo-1987231497.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, рязанская область, происшествия
Павел Малков, Рязанская область, Происшествия
ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области
ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет