https://ria.ru/20241204/pvo-1987232286.html

ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области

ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области - РИА Новости, 04.12.2024

ПВО сбила три БПЛА в Рязанской области

Силами ПВО сбиты три БПЛА в Рязанской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:57

2024-12-04T07:57

2024-12-04T07:57

павел малков

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО сбиты три БПЛА в Рязанской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. "Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он

https://ria.ru/20241204/pvo-1987231497.html

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

павел малков, рязанская область, происшествия