https://ria.ru/20241204/pvo-1987231497.html
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 04.12.2024
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:42
2024-12-04T07:42
2024-12-04T07:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз, Брянская область, Безопасность
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью