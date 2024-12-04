https://ria.ru/20241204/pvo-1987231497.html

ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 04.12.2024

ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:42

2024-12-04T07:42

2024-12-04T07:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, брянская область, безопасность