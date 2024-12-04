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ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/pvo-1987231497.html
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 04.12.2024
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:42
2024-12-04T07:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html
брянская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз, Брянская область, Безопасность
ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен беспилотник над Брянской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами
Вчера, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр БогомазБрянская областьБезопасность
 
 
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