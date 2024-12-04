https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами - РИА Новости, 04.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:24

2024-12-04T07:24

2024-12-04T08:21

специальная военная операция на украине

астраханская область

россия

краснодарский край

безопасность

беспилотники

пво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе. В оборонном ведомстве уточнили, что шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской и один – над Астраханской.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241203/dron-1987106090.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

астраханская область

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астраханская область, россия, краснодарский край, безопасность, беспилотники, пво