https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами - РИА Новости, 04.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:24
2024-12-04T07:24
2024-12-04T08:21
специальная военная операция на украине
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безопасность
беспилотники
пво
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе. В оборонном ведомстве уточнили, что шесть дронов уничтожили над Ростовской областью, по пять — над Брянской и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской и один – над Астраханской.Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата аппаратов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241203/dron-1987106090.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, россия, краснодарский край, безопасность, беспилотники, пво
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Россия, Краснодарский край, Безопасность, Беспилотники, ПВО
Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над шестью регионами
Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над шестью регионами России