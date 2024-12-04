https://ria.ru/20241204/putin-1987381396.html

Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии

Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии

Россия готова размещать ряд производств в Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:26

2024-12-04T17:26

2024-12-04T17:35

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

индия

россия

экономика

владимир путин

роснефть

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия готова размещать ряд производств в Индии, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы со своей стороны тоже готовы размещать определенные производства в Индии, напомню, что самая крупная инвестиция в индийскую экономику, во всяком случае совсем недавно, это была инвестиция нашей компании "Роснефть" - 20 миллиардов долларов компания проинвестировала в индийскую экономику", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/podderzhka-1987382721.html

индия

россия

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2024

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индия, россия, экономика, владимир путин, роснефть