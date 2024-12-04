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Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:26 04.12.2024 (обновлено: 17:35 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987381396.html
Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии
Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии
Россия готова размещать ряд производств в Индии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:26
2024-12-04T17:35
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
индия
россия
экономика
владимир путин
роснефть
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия готова размещать ряд производств в Индии, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы со своей стороны тоже готовы размещать определенные производства в Индии, напомню, что самая крупная инвестиция в индийскую экономику, во всяком случае совсем недавно, это была инвестиция нашей компании "Роснефть" - 20 миллиардов долларов компания проинвестировала в индийскую экономику", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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индия, россия, экономика, владимир путин, роснефть
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Индия, Россия, Экономика, Владимир Путин, Роснефть
Путин заявил о готовности размещать ряд производств в Индии

Путин заявил, что Россия готова размещать ряд производств в Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия готова размещать ряд производств в Индии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы со своей стороны тоже готовы размещать определенные производства в Индии, напомню, что самая крупная инвестиция в индийскую экономику, во всяком случае совсем недавно, это была инвестиция нашей компании "Роснефть" - 20 миллиардов долларов компания проинвестировала в индийскую экономику", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики
Вчера, 17:31
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ИндияРоссияЭкономикаВладимир ПутинРоснефть
 
 
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