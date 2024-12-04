https://ria.ru/20241204/putin-1987375891.html
Африка близка России по духу, заявил Путин
Африка близка России по духу, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Африка близка России по духу, заявил Путин
Африка близка России по духу, потому что там дорожат своим суверенитетом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:05
2024-12-04T17:05
2024-12-04T17:16
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
африка
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Африка близка России по духу, потому что там дорожат своим суверенитетом, заявил президент РФ Владимир Путин."Кроме всего прочего, Африка вроде как географически достаточно удаленный континент, но близкий нам континент по духу", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".По его словам, в странах Африки проживают очень мужественные и свободолюбивые люди. Они "дорожат своим суверенитетом и, опираясь на него, принимают и, мы уверены, будут принимать решения в интересах своих народов и своих стран", сказал президент.
https://ria.ru/20241204/ledokoly-1987374434.html
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владимир путин, африка, россия
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Африка, Россия
Африка близка России по духу, заявил Путин
Путин заявил, что в Африке дорожат своим суверенитетом, как и в России