https://ria.ru/20241204/putin-1987374332.html

Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин

Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин

Президент РФ Владимир Путин предположил, что те, кто препятствовал инвестированию в России, уже сожалеют о своем решении. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:58

2024-12-04T16:58

2024-12-04T17:07

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предположил, что те, кто препятствовал инвестированию в России, уже сожалеют о своем решении."Я уверен, что те, кто препятствовал этому, уже с сожалением, наверное, думают о тех решениях, которые были приняты раньше. Они не работают. Не хватает только гибкости для тех, кто это сделал, для того, чтобы как-то скорректировать свою позицию", - сказал Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

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2024

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россия, владимир путин