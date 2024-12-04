https://ria.ru/20241204/putin-1987374332.html
Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин
Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин
Президент РФ Владимир Путин предположил, что те, кто препятствовал инвестированию в России, уже сожалеют о своем решении. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:58
2024-12-04T16:58
2024-12-04T17:07
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предположил, что те, кто препятствовал инвестированию в России, уже сожалеют о своем решении."Я уверен, что те, кто препятствовал этому, уже с сожалением, наверное, думают о тех решениях, которые были приняты раньше. Они не работают. Не хватает только гибкости для тех, кто это сделал, для того, чтобы как-то скорректировать свою позицию", - сказал Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин
Препятствовавшие инвестированию в России пожалели об этом, допустил Путин
Путин: препятствовавшие инвестированию в РФ уже сожалеют о своем решении