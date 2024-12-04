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Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
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16:54 04.12.2024 (обновлено: 17:18 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987373472.html
Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей
Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей
Президент России Владимир Путин назвал некорректными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности попытки Европы и других стран сдерживать... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:54
2024-12-04T17:18
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
экономика
европа
россия
китай
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности попытки Европы и других стран сдерживать импорт китайских автомобилей."Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Это основной показатель. Те меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в той же Европе и на других рынках, мы считаем абсолютно некорректными, вредными для мировой торговли, мирового производства и мирового автопрома", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Они мотивированы политически и никакого результата хорошего не принесут, потому что будут неизбежно понижать конкурентоспособность тех, с кем Китай конкурирует в этом сегменте мировой экономики и мирового производства", - добавил президент РФ, комментируя меры Европы против импорта китайских автомобилей.
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владимир путин, экономика, европа, россия, китай
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика, Европа, Россия, Китай
Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей

Путин назвал вредными попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности попытки Европы и других стран сдерживать импорт китайских автомобилей.
"Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Это основной показатель. Те меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в той же Европе и на других рынках, мы считаем абсолютно некорректными, вредными для мировой торговли, мирового производства и мирового автопрома", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Они мотивированы политически и никакого результата хорошего не принесут, потому что будут неизбежно понижать конкурентоспособность тех, с кем Китай конкурирует в этом сегменте мировой экономики и мирового производства", - добавил президент РФ, комментируя меры Европы против импорта китайских автомобилей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин высказался о производстве китайских товаров в России
Вчера, 17:09
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинЭкономикаЕвропаРоссияКитай
 
 
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