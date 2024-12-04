https://ria.ru/20241204/putin-1987373472.html

Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей

Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024

Путин осудил попытки Запада сдержать импорт китайских автомобилей

Президент России Владимир Путин назвал некорректными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности попытки Европы и других стран сдерживать... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:54

2024-12-04T16:54

2024-12-04T17:18

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

экономика

европа

россия

китай

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и вредными для мировой торговли и автомобильной промышленности попытки Европы и других стран сдерживать импорт китайских автомобилей."Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Это основной показатель. Те меры борьбы с китайским автомобилестроением, которые принимаются в той же Европе и на других рынках, мы считаем абсолютно некорректными, вредными для мировой торговли, мирового производства и мирового автопрома", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Они мотивированы политически и никакого результата хорошего не принесут, потому что будут неизбежно понижать конкурентоспособность тех, с кем Китай конкурирует в этом сегменте мировой экономики и мирового производства", - добавил президент РФ, комментируя меры Европы против импорта китайских автомобилей.

https://ria.ru/20241204/proizvodstvo-1987376694.html

европа

россия

китай

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владимир путин, экономика, европа, россия, китай