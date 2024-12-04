https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html
Путин оценил качество китайских автомобилей
Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил качество китайских автомобилей
Президент России Владимир Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:52
2024-12-04T16:52
2024-12-04T17:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными."Да, китайским нашим друзьям удалось привлечь самых опытных, самых интересных, перспективных специалистов, в том числе из некогда стран-лидеров мирового автопрома, и удалось создать действительно конкурентноспособные продукты", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987372401.html
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владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин оценил качество китайских автомобилей
Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными