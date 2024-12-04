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Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:52 04.12.2024 (обновлено: 17:00 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html
Путин оценил качество китайских автомобилей
Путин оценил качество китайских автомобилей - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил качество китайских автомобилей
Президент России Владимир Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:52
2024-12-04T17:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными."Да, китайским нашим друзьям удалось привлечь самых опытных, самых интересных, перспективных специалистов, в том числе из некогда стран-лидеров мирового автопрома, и удалось создать действительно конкурентноспособные продукты", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987372401.html
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владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин оценил качество китайских автомобилей

Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал китайские автомобили конкурентоспособными.
"Да, китайским нашим друзьям удалось привлечь самых опытных, самых интересных, перспективных специалистов, в том числе из некогда стран-лидеров мирового автопрома, и удалось создать действительно конкурентноспособные продукты", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал про сотрудничество России с Китаем в автопроизводстве
Вчера, 16:51
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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