https://ria.ru/20241204/putin-1987372312.html

Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном

Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном

Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:51

2024-12-04T16:51

2024-12-04T16:55

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

иран

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и обеспечения безопасности, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений (с Ираном - ред.), то торгово-экономические связи у нас стабильные, надёжные, рост товарооборота мы в этом году зафиксируем точно. У нас хорошие большие проекты и в сфере логистики, ...и в сфере энергетики, и в сфере промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, и в сфере обеспечения безопасности", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

иран

россия

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иран, россия, владимир путин