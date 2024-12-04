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Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:51 04.12.2024 (обновлено: 16:55 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987372312.html
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном
Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:51
2024-12-04T16:55
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
иран
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и обеспечения безопасности, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений (с Ираном - ред.), то торгово-экономические связи у нас стабильные, надёжные, рост товарооборота мы в этом году зафиксируем точно. У нас хорошие большие проекты и в сфере логистики, ...и в сфере энергетики, и в сфере промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, и в сфере обеспечения безопасности", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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иран, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Иран, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном

Путин: торгово-экономические связи РФ и Ирана стабильны, товарооборот растет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и обеспечения безопасности, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений (с Ираном - ред.), то торгово-экономические связи у нас стабильные, надёжные, рост товарооборота мы в этом году зафиксируем точно. У нас хорошие большие проекты и в сфере логистики, ...и в сфере энергетики, и в сфере промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, и в сфере обеспечения безопасности", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ИранРоссияВладимир Путин
 
 
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