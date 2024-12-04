https://ria.ru/20241204/putin-1987372312.html
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном
Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:51
2024-12-04T16:51
2024-12-04T16:55
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
иран
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987292206_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_319a9565b16539c0ef136d7c6b65b18c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Торгово-экономические связи России и Ирана стабильны, товарооборот стран растет, есть хорошие проекты в сферах логистики, энергетики, промышленной кооперации и обеспечения безопасности, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений (с Ираном - ред.), то торгово-экономические связи у нас стабильные, надёжные, рост товарооборота мы в этом году зафиксируем точно. У нас хорошие большие проекты и в сфере логистики, ...и в сфере энергетики, и в сфере промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, и в сфере обеспечения безопасности", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987292206_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_944d4716e3eb94d6cfe71f8a85e6beb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Иран, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о торгово-экономических связях с Ираном
Путин: торгово-экономические связи РФ и Ирана стабильны, товарооборот растет