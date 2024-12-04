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Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:44 04.12.2024 (обновлено: 16:59 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987370127.html
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока
США агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это оказывает негативное влияние на экономику в регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:44
2024-12-04T16:59
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
ближний восток
экономика
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это оказывает негативное влияние на экономику в регионе, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе, экономика страдает, логистические пути страдают, многие отправители грузов стали направлять свои суда в обход Африки и так далее", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
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ближний восток, экономика, сша, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Ближний Восток, Экономика, США, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока

Путин заявил о негативном влиянии действий США на экономику Ближнего Востока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это оказывает негативное влияние на экономику в регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе, экономика страдает, логистические пути страдают, многие отправители грузов стали направлять свои суда в обход Африки и так далее", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Ближний ВостокЭкономикаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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