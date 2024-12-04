https://ria.ru/20241204/putin-1987370127.html
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока
США агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это оказывает негативное влияние на экономику в регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:44
2024-12-04T16:44
2024-12-04T16:59
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это оказывает негативное влияние на экономику в регионе, заявил президент России Владимир Путин."Соединенные Штаты активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока, это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе, экономика страдает, логистические пути страдают, многие отправители грузов стали направлять свои суда в обход Африки и так далее", - сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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ближний восток, экономика, сша, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Ближний Восток, Экономика, США, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о негативном влиянии США на экономику Ближнего Востока
Путин заявил о негативном влиянии действий США на экономику Ближнего Востока