https://ria.ru/20241204/putin-1987369555.html

Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин

Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин

Россия должна делать все, что нужно для защиты экономических интересов страны, вложения в технологии, образование, науку и логистику надёжны, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:42

2024-12-04T16:42

2024-12-04T16:45

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия должна делать все, что нужно для защиты экономических интересов страны, вложения в технологии, образование, науку и логистику надёжны, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны делать то, что нужно для обеспечения своих интересов. Вот я думаю, что вложения в технологии, образование, науку, в логистику - вот это является наиболее надежным", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/putin-1987369328.html

россия

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экономика, россия, владимир путин