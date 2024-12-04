https://ria.ru/20241204/putin-1987369555.html
Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин
Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин
Россия должна делать все, что нужно для защиты экономических интересов страны, вложения в технологии, образование, науку и логистику надёжны, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:42
2024-12-04T16:42
2024-12-04T16:45
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия должна делать все, что нужно для защиты экономических интересов страны, вложения в технологии, образование, науку и логистику надёжны, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны делать то, что нужно для обеспечения своих интересов. Вот я думаю, что вложения в технологии, образование, науку, в логистику - вот это является наиболее надежным", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ Россия зовет!".
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия сделает все для защиты своих интересов, заявил Путин
Путин: Россия сделает все для защиты экономических интересов