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США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:38 04.12.2024 (обновлено: 16:49 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987367647.html
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:38
2024-12-04T16:49
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
сша
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов - ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", - сказал президент, говоря о заблокированных золотовалютных резервах России.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке минфина РФ заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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россия, сша, украина, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, США, Украина, Владимир Путин
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин

Путин: США и ЕС заблокировали, но пока не украли золотовалютные резервы РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".
"Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов - ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", - сказал президент, говоря о заблокированных золотовалютных резервах России.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке минфина РФ заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияСШАУкраинаВладимир Путин
 
 
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