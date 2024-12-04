https://ria.ru/20241204/putin-1987367647.html
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:38
2024-12-04T16:38
2024-12-04T16:49
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов - ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", - сказал президент, говоря о заблокированных золотовалютных резервах России.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке минфина РФ заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, США, Украина, Владимир Путин
США и ЕС пока не украли российские золотовалютные резервы, заявил Путин
Путин: США и ЕС заблокировали, но пока не украли золотовалютные резервы РФ