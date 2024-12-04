https://ria.ru/20241204/putin-1987365559.html
США эксплуатируют другие экономики, заявил Путин
США эксплуатируют другие экономики, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
США эксплуатируют другие экономики, заявил Путин
Соединенные Штаты Америки за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик в свою пользу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:30
2024-12-04T16:30
2024-12-04T16:40
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик в свою пользу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"."По сути, Соединенные Штаты за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт", - сказал он.
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владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика
США эксплуатируют другие экономики, заявил Путин
Путин заявил, что США эксплуатируют другие экономики за счет доллара