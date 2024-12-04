https://ria.ru/20241204/putin-1987364348.html
Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией
Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией
Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с ростом инфляции. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:25
2024-12-04T16:25
2024-12-04T16:25
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с ростом инфляции. "Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию. Коллеги из ЦБ и из правительства это прекрасно понимают, координация имеет место быть", - сказал глава государства на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет!".
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Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
2024-12-04T16:25
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), видео
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с ростом инфляции.
2024-12-04T16:25
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PT1M29S
Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией
Путин: ЦБ и правительство работают в координации в борьбе с ростом инфляции