https://ria.ru/20241204/putin-1987364348.html

Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией

Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о координации ЦБ и правительства в борьбе с инфляцией

Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с ростом инфляции. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Центральный банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с ростом инфляции. "Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию. Коллеги из ЦБ и из правительства это прекрасно понимают, координация имеет место быть", - сказал глава государства на пленарном заседании форума ВТБ "Россия зовет!".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о борьбе с инфляцией Путин о борьбе с инфляцией 2024-12-04T16:25 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), видео