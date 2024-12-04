https://ria.ru/20241204/putin-1987363890.html

Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами

Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами - РИА Новости, 04.12.2024

Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами

Россия даже при нормализации отношений с западными странами продолжит развивать сотрудничество с дружественными ей государствами - это неизбежный процесс,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:23

2024-12-04T16:23

2024-12-04T16:33

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

восток

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия даже при нормализации отношений с западными странами продолжит развивать сотрудничество с дружественными ей государствами - это неизбежный процесс, пообещал российский президент Владимир Путин.Ранее в среду он заявил, что Россия развернулась на Восток не сейчас, а последовательно занимается развитием отношений с этими странами с 2000-х годов, поскольку ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые "не реагируют на окрики третьих стран"."Несмотря на возможный и, надеюсь, неизбежный процесс нормализации (отношений с западными странами - ред.), все-таки значительный объем нашего сотрудничества не только сохранится, но и будет развиваться с нашими сегодняшними партнерами, как мы говорим сегодня, с дружественными странами. Просто потому что это неизбежный процесс", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

восток

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россия, восток, владимир путин