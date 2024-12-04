https://ria.ru/20241204/putin-1987363890.html
Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами
Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами - РИА Новости, 04.12.2024
Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами
Россия даже при нормализации отношений с западными странами продолжит развивать сотрудничество с дружественными ей государствами - это неизбежный процесс,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:23
2024-12-04T16:23
2024-12-04T16:33
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987355836_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_eaf8df58e6e959aa2453ba3aab5a7fa5.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия даже при нормализации отношений с западными странами продолжит развивать сотрудничество с дружественными ей государствами - это неизбежный процесс, пообещал российский президент Владимир Путин.Ранее в среду он заявил, что Россия развернулась на Восток не сейчас, а последовательно занимается развитием отношений с этими странами с 2000-х годов, поскольку ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые "не реагируют на окрики третьих стран"."Несмотря на возможный и, надеюсь, неизбежный процесс нормализации (отношений с западными странами - ред.), все-таки значительный объем нашего сотрудничества не только сохранится, но и будет развиваться с нашими сегодняшними партнерами, как мы говорим сегодня, с дружественными странами. Просто потому что это неизбежный процесс", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
россия
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987353237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c78295318301c96d447e9209fe4c528e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, восток, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Восток, Владимир Путин
Путин пообещал развивать сотрудничество с дружественными странами
Путин: РФ будет развивать сотрудничество с дружественными ей странами