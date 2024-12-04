https://ria.ru/20241204/putin-1987363642.html

Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире

Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за своего зазнайства и снобизма Запад не видит, что мир меняется. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:21

2024-12-04T16:21

2024-12-04T16:32

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что из-за своего зазнайства и снобизма Запад не видит, что мир меняется."А что им мешает? Это вот такое, знаете, то, что в народе называют зазнайством или снобизмом. Они считают, что им все "а" - позволено и "б" - они все сделают, несмотря ни на что. А мир меняется, и все сделать не получается", - сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".Путин отметил, что Запад своими действиями подталкивает темпы к созданию многополярного мира."Он становится абсолютно неизбежным - этот процесс. И реально дает какие-то результаты", - заключил президент.

https://ria.ru/20241204/rynok-1987363490.html

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2024

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владимир путин, россия, экономика