https://ria.ru/20241204/putin-1987363642.html
Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире
Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за своего зазнайства и снобизма Запад не видит, что мир меняется. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:21
2024-12-04T16:21
2024-12-04T16:32
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что из-за своего зазнайства и снобизма Запад не видит, что мир меняется."А что им мешает? Это вот такое, знаете, то, что в народе называют зазнайством или снобизмом. Они считают, что им все "а" - позволено и "б" - они все сделают, несмотря ни на что. А мир меняется, и все сделать не получается", - сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".Путин отметил, что Запад своими действиями подталкивает темпы к созданию многополярного мира."Он становится абсолютно неизбежным - этот процесс. И реально дает какие-то результаты", - заключил президент.
https://ria.ru/20241204/rynok-1987363490.html
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владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал, что мешает Западу увидеть изменения в мире
Путин заявил, что зазнайство и снобизм мешают Западу увидеть изменения в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что из-за своего зазнайства и снобизма Запад не видит, что мир меняется.
"А что им мешает? Это вот такое, знаете, то, что в народе называют зазнайством или снобизмом. Они считают, что им все "а" - позволено и "б" - они все сделают, несмотря ни на что. А мир меняется, и все сделать не получается", - сказал глава государства на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Путин
отметил, что Запад своими действиями подталкивает темпы к созданию многополярного мира.
"Он становится абсолютно неизбежным - этот процесс. И реально дает какие-то результаты", - заключил президент.