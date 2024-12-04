https://ria.ru/20241204/putin-1987363187.html

Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия

Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия

Россия ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:20

2024-12-04T16:20

2024-12-04T16:35

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

эфиопия

экономика

бангладеш

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что некоторые экономики развиваются с совершенно необычными темпами, приведя в пример Эфиопию. По его словам, там за последние 10 лет рост оставил около 120%. Путин назвал это феноменальным показателем. Президент также назвал Бангладеш с ростом более 80%."Вот так же развиваются очень многие экономики других стран Глобального Юга и Востока. Поэтому мы естественным образом ориентируемся туда, где мы наблюдаем рост, и где увеличивается количество наших партнеров, причем не оглядывающихся на окрики со стороны", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html

россия

эфиопия

бангладеш

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россия, эфиопия, экономика, бангладеш, владимир путин