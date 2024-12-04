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Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:20 04.12.2024 (обновлено: 16:35 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987363187.html
Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия
Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия
Россия ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:20
2024-12-04T16:35
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
эфиопия
экономика
бангладеш
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что некоторые экономики развиваются с совершенно необычными темпами, приведя в пример Эфиопию. По его словам, там за последние 10 лет рост оставил около 120%. Путин назвал это феноменальным показателем. Президент также назвал Бангладеш с ростом более 80%."Вот так же развиваются очень многие экономики других стран Глобального Юга и Востока. Поэтому мы естественным образом ориентируемся туда, где мы наблюдаем рост, и где увеличивается количество наших партнеров, причем не оглядывающихся на окрики со стороны", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html
россия
эфиопия
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россия, эфиопия, экономика, бангладеш, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Эфиопия, Экономика, Бангладеш, Владимир Путин
Путин рассказал, на какие рынки ориентируется Россия

Путин заявил, что Россия ориентируется на рынки, где наблюдается рост

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ориентируется на те рынки, где наблюдается рост и где есть партнеры, которые не реагируют на окрики третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что некоторые экономики развиваются с совершенно необычными темпами, приведя в пример Эфиопию. По его словам, там за последние 10 лет рост оставил около 120%. Путин назвал это феноменальным показателем. Президент также назвал Бангладеш с ростом более 80%.
"Вот так же развиваются очень многие экономики других стран Глобального Юга и Востока. Поэтому мы естественным образом ориентируемся туда, где мы наблюдаем рост, и где увеличивается количество наших партнеров, причем не оглядывающихся на окрики со стороны", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭфиопияЭкономикаБангладешВладимир Путин
 
 
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