https://ria.ru/20241204/putin-1987360522.html
Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году
Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2024
Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году
Рост экономики России в этом году составит около 4%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:12
2024-12-04T16:12
2024-12-04T16:15
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики России в этом году составит около 4%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин
Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году
Путин: экономика РФ вырастет примерно на 4% в 2024 году