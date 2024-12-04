https://ria.ru/20241204/putin-1987360522.html

Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году

Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 04.12.2024

Путин дал прогноз роста российской экономики в 2024 году

Рост экономики России в этом году составит около 4%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:12

2024-12-04T16:12

2024-12-04T16:15

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики России в этом году составит около 4%, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"."Рост экономики России... в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4%: 3,9%, а может быть и 4%", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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россия, владимир путин