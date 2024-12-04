https://ria.ru/20241204/putin-1987358155.html

Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин

Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин

Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:03

2024-12-04T16:03

2024-12-04T16:13

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

западная европа

россия

экономика

сша

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме - это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжает выход из российской экономики", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241204/rynok-1987352976.html

западная европа

россия

сша

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2024

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владимир путин, западная европа, россия, экономика, сша