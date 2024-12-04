Рейтинг@Mail.ru
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:03 04.12.2024 (обновлено: 16:13 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987358155.html
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин
Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:03
2024-12-04T16:13
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
западная европа
россия
экономика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987356557_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_e42e446c9db5baba07dcc1251a3ebcc3.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме - это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжает выход из российской экономики", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241204/rynok-1987352976.html
западная европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987356557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7accc0dfe2bd848bb76cc70e30726231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, западная европа, россия, экономика, сша
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Западная Европа, Россия, Экономика, США
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин

Путин заявил, что многие компании остались в России, несмотря на давление

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме - это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжает выход из российской экономики", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин пригласил инвесторов из дружественных стран на фондовый рынок
Вчера, 15:47
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинЗападная ЕвропаРоссияЭкономикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала