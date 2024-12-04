https://ria.ru/20241204/putin-1987358155.html
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин
Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:03
2024-12-04T16:03
2024-12-04T16:13
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
западная европа
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!""Несмотря на политическое давление, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, не ушли с российского рынка. Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме - это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжает выход из российской экономики", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241204/rynok-1987352976.html
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владимир путин, западная европа, россия, экономика, сша
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Западная Европа, Россия, Экономика, США
Многие западные компании остались на российском рынке, заявил Путин
Путин заявил, что многие компании остались в России, несмотря на давление