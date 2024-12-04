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Путин рассказал о безналичных расчетах в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:58 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/putin-1987356941.html
Путин рассказал о безналичных расчетах в России
Путин рассказал о безналичных расчетах в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о безналичных расчетах в России
Более 80% расчетов за товары в РФ и услуги проводятся в безналичной форме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:58
2024-12-04T15:58
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
москва
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 80% расчетов за товары в РФ и услуги проводятся в безналичной форме, заявил президент России Владимир Путин. "Российская банковская система, фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти наших взрослых граждан используют мобильные телефоны, интернет для перевода средств с банковских счетов, для различных финансовых сервисов. Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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россия, владимир путин, москва, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, Москва, Центр международной торговли
Путин рассказал о безналичных расчетах в России

Путин: более 80% расчетов за товары и услуги в РФ проводятся в безналичной форме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 80% расчетов за товары в РФ и услуги проводятся в безналичной форме, заявил президент России Владимир Путин.
"Российская банковская система, фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти наших взрослых граждан используют мобильные телефоны, интернет для перевода средств с банковских счетов, для различных финансовых сервисов. Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияВладимир ПутинМоскваЦентр международной торговли
 
 
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