https://ria.ru/20241204/putin-1987356941.html

Путин рассказал о безналичных расчетах в России

Путин рассказал о безналичных расчетах в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о безналичных расчетах в России

Более 80% расчетов за товары в РФ и услуги проводятся в безналичной форме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:58

2024-12-04T15:58

2024-12-04T15:58

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

москва

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 80% расчетов за товары в РФ и услуги проводятся в безналичной форме, заявил президент России Владимир Путин. "Российская банковская система, фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти наших взрослых граждан используют мобильные телефоны, интернет для перевода средств с банковских счетов, для различных финансовых сервисов. Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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россия, владимир путин, москва, центр международной торговли