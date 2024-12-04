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Путин оценил качество бизнес-климата в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:55 04.12.2024 (обновлено: 16:04 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987355700.html
Путин оценил качество бизнес-климата в России
Путин оценил качество бизнес-климата в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил качество бизнес-климата в России
Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:55
2024-12-04T16:04
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
всемирный банк
центр международной торговли
россия зовет!
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в этом году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в стране и сравнило полученные результаты с другими странами, причем АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге. Было учтено свыше 800 критериев - от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности."Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, - уверенно занимает второе место", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987357957.html
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россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), всемирный банк, центр международной торговли, россия зовет!
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Всемирный банк, Центр международной торговли, Россия зовет!
Путин оценил качество бизнес-климата в России

Путин: Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в этом году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в стране и сравнило полученные результаты с другими странами, причем АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге. Было учтено свыше 800 критериев - от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин заявил о стремлении России укрепить экономический суверенитет
Вчера, 16:02
"Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, - уверенно занимает второе место", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияМоскваВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Всемирный банкЦентр международной торговлиРоссия зовет!
 
 
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