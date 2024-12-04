https://ria.ru/20241204/putin-1987355700.html

Путин оценил качество бизнес-климата в России

Путин оценил качество бизнес-климата в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил качество бизнес-климата в России

Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:55

2024-12-04T15:55

2024-12-04T16:04

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

москва

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

всемирный банк

центр международной торговли

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в этом году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в стране и сравнило полученные результаты с другими странами, причем АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге. Было учтено свыше 800 критериев - от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности."Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, - уверенно занимает второе место", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/putin-1987357957.html

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

москва

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