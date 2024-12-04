https://ria.ru/20241204/putin-1987355700.html
Путин оценил качество бизнес-климата в России
Путин оценил качество бизнес-климата в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил качество бизнес-климата в России
Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:55
2024-12-04T15:55
2024-12-04T16:04
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
москва
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
всемирный банк
центр международной торговли
россия зовет!
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5538079691590495a1ed59076b84a8c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в этом году Агентство стратегических инициатив России оценило бизнес-климат в стране и сравнило полученные результаты с другими странами, причем АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге. Было учтено свыше 800 критериев - от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности."Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, - уверенно занимает второе место", - сказал Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/putin-1987357957.html
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987350292_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36d12b1f2458b8a8871b855dee4c4841.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), всемирный банк, центр международной торговли, россия зовет!
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Москва, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Всемирный банк, Центр международной торговли, Россия зовет!
Путин оценил качество бизнес-климата в России
Путин: Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата