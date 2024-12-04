https://ria.ru/20241204/putin-1987355181.html

Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля

Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля - РИА Новости, 04.12.2024

Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля

Расчеты с помощью цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года должны быть возможны в масштабах всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:54

2024-12-04T15:54

2024-12-04T16:11

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты с помощью цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года должны быть возможны в масштабах всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - сказал он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин