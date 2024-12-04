https://ria.ru/20241204/putin-1987355181.html
Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля
Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля - РИА Новости, 04.12.2024
Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля
Расчеты с помощью цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года должны быть возможны в масштабах всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:54
2024-12-04T15:54
2024-12-04T16:11
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
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владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Расчеты с помощью цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года должны быть возможны в масштабах всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета. А с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны", - сказал он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
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россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля
Путин призвал обеспечить возможность расчетов с помощью цифрового рубля в стране