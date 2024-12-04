https://ria.ru/20241204/putin-1987353664.html

Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей

Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ четче расставить приоритеты по поддержке отраслей из бюджета с учетом необходимости развития экономики... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:49

2024-12-04T15:49

2024-12-04T15:49

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987349391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3263f39fc8347bc81a60ccbe78ea968.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ четче расставить приоритеты по поддержке отраслей из бюджета с учетом необходимости развития экономики предложения. "Прошу правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин