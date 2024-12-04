https://ria.ru/20241204/putin-1987353664.html
Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей
Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей - РИА Новости, 04.12.2024
Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ четче расставить приоритеты по поддержке отраслей из бюджета с учетом необходимости развития экономики... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:49
2024-12-04T15:49
2024-12-04T15:49
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ четче расставить приоритеты по поддержке отраслей из бюджета с учетом необходимости развития экономики предложения. "Прошу правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей
Путин поручил правительству четче расставить приоритеты по поддержке отраслей