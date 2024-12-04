https://ria.ru/20241204/putin-1987353436.html
Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса
Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса - РИА Новости, 04.12.2024
Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить пакет дополнительных мер для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:49
2024-12-04T15:49
2024-12-04T16:05
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить пакет дополнительных мер для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок."Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса
Путин поручил принять стимулирующие меры для выхода бизнеса на Фондовый рынок