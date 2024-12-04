https://ria.ru/20241204/putin-1987353436.html

Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса

Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил подготовить пакет стимулирующих мер для бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить пакет дополнительных мер для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:49

2024-12-04T15:49

2024-12-04T16:05

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить пакет дополнительных мер для стимулирования выхода компаний на фондовый рынок."Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)