https://ria.ru/20241204/putin-1987352720.html

Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг

Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг

Свыше 32 миллионов россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:46

2024-12-04T15:46

2024-12-04T15:55

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

экономика

россия

москва

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Свыше 32 миллионов россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня, по оценкам экспертов, свыше 32 миллионов граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг. Общий объем их активов превышает 9 триллионов рублей", - заявил он во время своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/putin-1987351531.html

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владимир путин, экономика, россия, москва, центр международной торговли