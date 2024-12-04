https://ria.ru/20241204/putin-1987352720.html
Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг
Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг
Свыше 32 миллионов россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:46
2024-12-04T15:46
2024-12-04T15:55
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Свыше 32 миллионов россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня, по оценкам экспертов, свыше 32 миллионов граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг. Общий объем их активов превышает 9 триллионов рублей", - заявил он во время своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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владимир путин, экономика, россия, москва, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Центр международной торговли
Путин рассказал, сколько россиян интересуются покупкой ценных бумаг
Путин заявил, что свыше 32 миллионов россиян интересуются ценными бумагами