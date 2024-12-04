https://ria.ru/20241204/putin-1987351805.html
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов - РИА Новости, 04.12.2024
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов
Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T15:44
2024-12-04T16:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний."Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики... Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", - заявил Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов
Путин поручил обеспечить эффективную защиту прав инвесторов