https://ria.ru/20241204/putin-1987351805.html

Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов

Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов

Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:44

2024-12-04T15:44

2024-12-04T16:00

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний."Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики... Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", - заявил Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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россия, экономика, владимир путин