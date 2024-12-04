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Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:44 04.12.2024 (обновлено: 16:00 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987351805.html
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов - РИА Новости, 04.12.2024
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов
Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:44
2024-12-04T16:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний."Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики... Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", - заявил Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
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россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов

Путин поручил обеспечить эффективную защиту прав инвесторов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав инвесторов и обеспечить необходимую информационную прозрачность компаний.
"Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики... Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", - заявил Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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